La vittima è un 21enne che ha raccontato di essere stato picchiato selvaggiamente. Il giudice ha inflitto agli indagati 11 anni e 10 mesi di reclusione ciascuno

Il giudice distrettuale dell'udienza preliminare ha inflitto sette condanne ad altrettante persone di Crotone che erano accusate di sequestro di persona e lesioni. L'episodio del quale rispondevano gli imputati risale al 28 novembre del 2024 quando un giovane di 21 anni era stato condotto contro la sua volontà in un appartamento, legato ad una sedia e picchiato selvaggiamente come punizione per un furto che la vittima, a loro dire, avrebbe commesso ai danni di un familiare del gruppo, ma anche per costringerlo a spacciare droga per loro conto.

A conclusione del processo con rito abbreviato il giudice dell'udienza preliminare ha inflitto 11 anni e 10 mesi di reclusione ciascuno a Gianfranco Gallo, di 26 anni, Francesco Gallo, 36 anni, Luciano Gallo, 52 anni, Fabrizio Gallo, 54 anni, Gregorio Laudari, 28 anni, Salvatore Laudari, 29 anni, e Francesco Pupa, 30 anni. Il pubblico ministero aveva chiesto per tutti una condanna a 20 anni di reclusione.

Quando gli agenti della questura, allertati dalla telefonata di un amico della vittima, giunsero nell'appartamento in cui si trovava il 21enne, lo trovarono legato ad una sedia. Il giovane raccontò che aveva ricevuto dai sette aguzzini calci e ginocchiate, martellate alle ginocchia ed al volto mentre era già immobilizzato.