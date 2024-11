Giovedì la manifestazione promossa dai ragazzi del liceo Capialbi, alla quale hanno aderito altri istituti superiori della città capoluogo

Migliaia di studenti vibonesi si preparano a scendere in piazza per protestare contro le modalità di attuazione dell’alternanza scuola-lavoro e per chiedere più fondi a sostegno dell’istruzione e dell’edilizia scolastica.

La manifestazione, in programma giovedì 23 novembre, vedrà la partecipazione di diversi istituti superiori della città capoluogo: liceo Vito Capialbi, liceo G. Berto, Istituto tecnico commerciale Galileo e Istituto per segretario d’azienda De Filippis. A promuovere l’iniziativa di protesta sono stati gli studenti del Capialbi, che hanno utilizzato i social per proporre un sondaggio sull’opportunità di organizzare la manifestazione.

Matteo Borello, Quirico Dante e Paolo Francesco sono tre rappresentanti degli studenti. Ecco, nelle loro dichiarazioni ai nostri microfoni, i motivi della manifestazione: