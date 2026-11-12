L’assenza di documentazione giustificativa per trasferimenti di denaro della Good Food, pari a circa 700mila euro, è stata al centro dell’apertura del dibattimento nel processo contro Pasquale Nigro, accusato di bancarotta e peculato.

Davanti al Tribunale di Cosenza è stato ascoltato un ufficiale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, che ha confermato quanto emerso dagli accertamenti sulle somme transitate su altri conti correnti, riconducibili all’imputato secondo la ricostruzione investigativa. Il processo proseguirà il 24 novembre con l’altra parte dell’esame e l’escussione del curatore fallimentare.

Nigro è difeso dall’avvocato Eugenio Naccarato. Gli ex soci della società fallita, costituiti parte civile, sono rappresentati dall’avvocato Vincenzo Adamo.

I trasferimenti dai conti della Good Food

Una parte del procedimento riguarda la gestione della Good Food srls, dichiarata fallita il 4 marzo 2021. Secondo la Procura, Nigro, nella qualità di amministratore e legale rappresentante, avrebbe distratto risorse della società attraverso operazioni estranee al suo oggetto sociale.

Le contestazioni descrivono movimenti effettuati da due conti intestati alla Good Food, aperti presso Banca Etica e Poste Italiane, oltre a operazioni mediante una carta di credito e versamenti con bollettini postali.

Tra gli importi principali indicati nell’imputazione figurano 347.155 euro trasferiti dal conto postale alla Tipyk srls, 68.968,65 euro alla Marketing and Consulting e 144.213,32 euro movimentati in favore di terzi. Altri 26.500 euro sarebbero stati utilizzati per estinguere parte del debito della Tipyk per l’acquisto della società Grey Café.

Ulteriori contestazioni riguardano versamenti alla Tipyk Food, tra cui 75.340 euro tramite bollettini postali, trasferimenti allo stesso Nigro, prelievi in contanti e pagamenti ad altre società. L’accusa sostiene che queste operazioni abbiano sottratto risorse alla Good Food; la testimonianza ascoltata in aula ha affrontato proprio il tema della mancanza dei documenti in grado di giustificarle.

Le scritture contabili e il debito fiscale

Il procedimento comprende anche una contestazione relativa al pagamento di 1.537 euro alla società Bracciaaperte, che secondo la Procura sarebbe stato eseguito per favorire un creditore a danno degli altri.

Un altro capitolo riguarda la presunta sottrazione o distruzione delle scritture contabili. Nell’imputazione sono elencati i registri Iva di diverse annualità comprese tra il 2014 e il 2019, con la sola eccezione del 2017, rinvenuto durante gli accertamenti. Sono inoltre indicati il libro giornale, i partitari contabili, il registro dei cespiti ammortizzabili, il libro degli inventari e i libri sociali.

La Procura attribuisce inoltre a Nigro di aver provocato il fallimento attraverso operazioni dolose, individuate nell’omesso adempimento degli obblighi fiscali e contributivi a partire dal 2014. Il debito riportato nella contestazione ammonta a 223.545,60 euro.

Per i fatti di bancarotta vengono contestate anche le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante entità e della commissione di più fatti di bancarotta.

Il distinto capitolo del Confidi Calabria

L’accusa di peculato riguarda invece l’attività di Nigro come presidente del Confidi Calabria, già Confidi Opus Homini, negli anni 2016 e 2017.

Secondo la Procura, l’imputato avrebbe avuto, in ragione dell’incarico, la disponibilità di somme dell’ente di provenienza pubblica e se ne sarebbe appropriato, destinandole a finalità diverse da quelle previste. I beneficiari sarebbero stati lo stesso Nigro, soggetti a lui riconducibili e consiglieri di amministrazione del Confidi.

L’importo complessivo contestato per questo distinto capitolo è di 480.642,05 euro. Anche su queste operazioni il processo dovrà verificare la fondatezza dell’accusa e le responsabilità dell’imputato.