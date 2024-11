Una giovane donna di Crotone, Marianna Origlia, di 24 anni, è morta ed un'altra persona è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sulla strada Statale 107 poco prima delle ore 13 di oggi, nel tratto tra Crotone e Scandale. L'incidente ha coinvolto due auto, una Fiat Bravo ed una Matiz, che si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata Marianna Origlia che è morta sul colpo all'interno dell'abitacolo della Matiz nonostante gli sforzi fatti dai pompieri del Comando provinciale di Crotone per liberarla.



Le sue condizioni sono apparse subito gravi ad alcuni volontari della Misericordia di Isola Capo Rizzuto che stavano transitando nella zona con un'ambulanza per il trasporto di un dializzato. I volontari si sono fermati e considerata la gravità della situazione hanno immediatamente chiamato il Suem 118 che ha anche allertato il servizio dell'elisoccorso. Quando l'elicottero è arrivato per la donna non c'era più niente da fare. L'autista dell'altra auto, un 32enne di Cetraro, è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Crotone da un'ambulanza del 118. Sul posto ad effettuare i rilievi tre pattuglie della Polizia Stradale di Crotone.