Provenienti dalla rotta balcanica, sono in arrivo con un pullman organizzato dalla polizia in varie strutture di accoglienza tra le province di Crotone, Cosenza, Reggio e Vibo Valentia

Un pullman organizzato dalle forze di Polizia ha trasferito questa mattina il gruppo di migranti che da giorni sostava davanti alla Prefettura e nel centro storico dell'Aquila. Le persone, tutti uomini fra 20 e 40 anni, arrivati lungo la rotta balcanica e rimasti all'aperto per quasi due settimane in attesa dell'avvio delle procedure per la richiesta di protezione internazionale, sono stati convocati alle 7 davanti alla Questura.

Secondo quanto comunicato ai presenti, il bus sta raggiungendo varie strutture di accoglienza tra le province di Crotone, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove potranno proseguire l'iter amministrativo previsto dalla normativa. Gli operatori della Questura hanno effettuato gli identificativi e predisposto il trasferimento. Il gruppo di migranti, inizialmente composto da circa 25 persone, è quasi raddoppiato nell'arco di due settimane. Sul pullman sono salite 45 delle 47 persone individuate per la partenza.

Nei giorni scorsi, associazioni, volontari e realtà religiose hanno fornito coperte, pasti e beni di prima necessità. La Fraterna Tau, tra i soggetti in prima linea, aveva segnalato la difficoltà di gestire l'aumento progressivo delle presenze in strada. La scelta del trasferimento fuori regione chiude la fase di emergenza che aveva portato il gruppo a trascorrere notti nei parchi e giornate sui marciapiedi antistanti la Prefettura in attesa di una sistemazione.