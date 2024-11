Pasquale Bonavota tradito da un cellulare acceso per la prima volta ieri. Il racconto della cattura di uno dei latitanti più pericolosi d’Italia, l’unico che era sfuggito all’operazione Rinascita-Scott, considerato capo dell’omonima cosca di Sant’Onofrio, è raccontato dal colonnello Massimiliano D’Angelantonio, comandante del II Reparto investigativo del Ros del Carabinieri. Un rapporto di lunga data con il Procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, che grazie a questa cattura riesce a chiudere un altro tassello di un’inchiesta che ha segnato una svolta nella lotta alla ‘ndrangheta.

«Le indagini su Bonavota – ricorda il colonnello D’Angelantonio – sono state curate dal nucleo investigativo di Vibo, che ha seguito la parte di Rinascita Scott sul fronte associativo mafioso, e aveva realizzato già una parte della ricerca quando nel 2018 si era sottratto al provvedimento di cattura. A ottobre dello scorso anno il Procuratore Gratteri ci ha chiesto di subentrare, integrando il dispositivo del nucleo investigativo, e quindi abbiamo preso il coordinamento dell’attività, inserendo sul campo un team del Ros centrale».

«Sin dalle prime fasi – prosegue il comandante del II Reparto investigativo del Ros – abbiamo acquisito delle evidenze tecniche che ci hanno portato a concludere che il ricercato potesse essere a Genova. Così, monitorando i parenti del latitante, abbiamo individuato alcune utenze telefoniche riservate che venivano utilizzate, una volta ogni tanto, da lui. Abbiamo messo sotto controllo queste utenze, che fino a ieri non erano state attivate, non avevano mai “parlato”. Ma ieri se ne è riattivata una: il nostro dispositivo, che era a Genova già da mesi, è riuscito a localizzare l’area dove sostava questa utenza. Abbiamo iniziato a fare una serie di verifiche ieri sera, fino a quando l’utenza si è spenta. Poi abbiamo ripreso questa mattina, quando si è riaccesa. Abbiamo frammentato quella che tecnicamente chiamiamo “cella” e abbiamo circoscritto alcuni luoghi pubblici che erano all’interno della stessa. Tra questi luoghi c’era la Cattedrale di San Lorenzo, dove abbiamo trovato Bonavota».

«Addosso gli abbiamo trovato alcuni telefoni che stiamo verificando», prosegue D’Angelantonio. «Il latitante aveva un documento intestato a un cittadino italiano originario di Sant’Onofrio, e adesso stiamo facendo gli accertamenti. Abbiamo individuato anche l’abitazione dove riteniamo abbia vissuto, perlomeno negli ultimi due mesi, e la stiamo perquisendo».

Si tratta di un lavoro dove la tecnologia ha una parte importante: «Senza fonti, senza pentiti, ma solo con attività tecnica di pedinamento del dispositivo del Ros che ha operato con il supporto dei Comandi provinciali di Vibo e di Genova». Ormai il confronto è all’avanguardia: «Questi si dotano di criptofonini, di apparati non intercettabili, quindi il contrasto molto spesso si gioca sul piano tecnologico e il Ros ha apparati all’avanguardia». Il nucleo centrale del Ros miete successi, come la cattura di Matteo Messina Denaro: «Io ero a Palermo con il collega del I Reparto il 16 gennaio, lo stesso team che ha arrestato Rocco Morabito in Brasile. Siamo stati protagonisti delle catture nella Jonica con il Procuratore Gratteri: i Coluccio, gli Aquino, i Barbaro. È sempre quello il gruppo che si occupa di attività tecnicamente molto spinte: è uno dei motivi perché spesso subentriamo noi».