«Pare che abbiano trovato una bomba in una scuola di Vibo». Oppure: «Mi hanno appena mandato un audio, dicono che c'è un ordigno anche in un istituto di Isola Capo Rizzuto». Era forse inevitabile che dopo il caso di ieri la palla passasse agli sciacalli e agli audio fake. Il tono è quello, ormai riconoscibile, dei messaggi vocali che rimbalzano da una chat all'altra, accompagnati da riferimenti a presunte conoscenze nelle forze dell'ordine, parenti informati e segnalazioni che nessuno sembra in grado di verificare.

È il lato più inquietante dell'ondata di allarmi bomba che sta attraversando le scuole italiane: la paura non si limita agli edifici scolastici e alle evacuazioni precauzionali, ma finisce per propagarsi anche attraverso WhatsApp, trasformando gruppi di classe e chat dei genitori in potenziali casse di risonanza di notizie incontrollate. Succede anche in Calabria.

La paura corre nelle chat, anche in quelle dei minorenni

Il meccanismo è tanto semplice quanto pericoloso. Qualcuno registra un audio, racconta di aver ricevuto una confidenza da una persona vicina alle forze dell'ordine, aggiunge qualche particolare apparentemente circostanziato e conclude con un invito a prestare attenzione. A quel punto il messaggio viene inoltrato, spesso senza alcuna verifica, fino a raggiungere decine o centinaia di destinatari.

Il risultato è un cortocircuito informativo nel quale una voce non verificata assume rapidamente i contorni di una notizia certa. E quando si parla di bombe, scuole e possibili attentati, l'effetto è immediato: genitori in allarme, ragazzi spaventati, insegnanti costretti a gestire una tensione che può diventare difficile da contenere.

La questione è ancora più delicata quando questi contenuti finiscono nelle chat frequentate direttamente dagli studenti. In molti casi si tratta di gruppi nei quali sono presenti ragazzi minorenni, che ricevono e condividono messaggi senza avere necessariamente gli strumenti per distinguere una comunicazione attendibile da una manipolazione. Per un adolescente leggere o ascoltare che nella propria scuola sarebbe stata trovata una bomba non è una semplice notizia da verificare: è una minaccia percepita come immediata, capace di generare angoscia e insicurezza.

Gli audio fake sfruttano l'allarme nazionale

La circolazione di questi contenuti si inserisce in un quadro già particolarmente teso. A innescare l'ondata di preoccupazione è stata una serie di email minatorie inviate a numerosi istituti scolastici italiani. Tra queste, una comunicazione firmata “Mikhail Andropov leader del Vilayat di Misoginistan”, nella quale venivano prospettati attacchi sanguinosi contro la popolazione italiana e persino la presenza di un ordigno esplosivo all'interno di un edificio scolastico.

Il linguaggio utilizzato era deliberatamente violento e minaccioso. La mail annunciava un presunto «genocidio contro gli italiani» e descriveva nei dettagli uno scenario di devastazione. Una comunicazione che ha imposto l'attivazione delle procedure di sicurezza e l'intervento delle forze dell'ordine, con verifiche negli edifici interessati ed evacuazioni precauzionali a tutela di studenti e personale.

In questo clima si inseriscono gli audio che raccontano di bombe effettivamente ritrovate e di artificieri impegnati a disinnescarle. Una dinamica già emersa anche fuori dalla Calabria, dove un messaggio vocale riferiva del presunto ritrovamento di una «vera bomba» in una scuola di Pomezia. Una ricostruzione smentita dai carabinieri: nessun ordigno era stato trovato e non risultava alcun intervento di disinnesco.

Lo sciacallaggio digitale sulla paura di studenti e famiglie

È proprio questo il punto. Se gli allarmi bomba devono essere trattati con la massima serietà dalle autorità, la diffusione di notizie inventate o non verificate rappresenta un comportamento irresponsabile, che rischia di aggravare una situazione già complessa. Non si tratta di innocue esagerazioni, né di semplici catene di Sant'Antonio. Alimentare deliberatamente il panico attorno alla sicurezza delle scuole significa giocare con la serenità di bambini e ragazzi e con la preoccupazione delle loro famiglie.

Chi confeziona questi audio sfruttando l'ansia collettiva, o chi li inoltra senza preoccuparsi di verificarne la provenienza, contribuisce a moltiplicare gli effetti di una minaccia già di per sé destabilizzante. E lo fa spesso nascondendosi dietro formule apparentemente prudenti: «Non voglio creare allarmismi», «Me lo ha detto una persona fidata», «Ve lo mando solo per informarvi». Espedienti che non rendono più attendibile una notizia, ma che possono facilitarne la diffusione.

La regola dovrebbe essere elementare: nessun audio anonimo può sostituire le comunicazioni ufficiali delle autorità e delle istituzioni scolastiche. Davanti a una segnalazione concreta occorre rivolgersi ai canali competenti, senza trasformare una chat in un bollettino di emergenza parallelo.

In un momento nel quale studenti, famiglie e personale scolastico hanno bisogno di informazioni chiare e rassicurazioni fondate, l'ultima cosa di cui c'è bisogno è qualcuno che decida di aggiungere paura alla paura. Perché dietro ogni messaggio inoltrato senza controllo non ci sono soltanto visualizzazioni e notifiche: ci sono ragazzi che potrebbero crederci, genitori che potrebbero spaventarsi e intere comunità scolastiche chiamate a fare i conti con un allarme che, magari, non è mai esistito.