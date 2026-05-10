«Non c'è nessun motivo di allarme e dobbiamo stare tranquilli, anche perché il rischio è assolutamente basso, molto basso in Europa e basso a livello mondiale come ha ribadito l'Organizzazione mondiale della Sanità». Lo ha detto Mara Campitiello, capo del dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute intervistata a SkyTg24.

«Il ministero della Salute ormai sono giorni che - ha aggiunto - sta monitorando la situazione in contatto con le autorità competenti e con le autorità nazionali ed internazionali e ha attivato la propria sorveglianza sanitaria sul nostro territorio, ha attivato il coordinamento sanitario e la valutazione del rischio. Questo chiaramente deve tranquillizzare gli italiani proprio perché si tratta di un virus che è a bassa contagiosità».

«Delle quattro persone - ha precisato - due sono di nazionalità italiana e sono residenti in Italia, gli altri due sono di nazionalità straniera e solo uno di questi due è residente in Italia, mentre l'altro è un turista. Attualmente i pazienti non hanno alcun sintomo, sono stati tempestivamente contattati dalle regioni di competenza che hanno attivato la sorveglianza sanitaria attiva. Alcuni di questi - ha proseguito - sono stati stati messi in quarantena fiduciaria, non hanno alcun sintomo quindi in questo momento dobbiamo solo osservare il decorso clinico, laddove dovessero comparire sintomi, i passeggeri faranno i test necessari per valutare la presenza del virus».