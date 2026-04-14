Uno uomo ed una donna, entrambi già sottoposti a misure limitative della libertà personale disposti dall’Autorità Giudiziaria, sono stati raggiunti da due distinti provvedimenti restrittivi.

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, nel corso di mirati servizi di controllo del territorio, hanno arrestato lui – 43enne di origini straniere – per evasione mentre lei ha avuto confermata ma a 5 mesi la misura degli arresti domiciliari presso la stessa struttura da cui era scappata il 28 marzo scorso.

Si tratta di una donna agli arresti presso una comunità da cui si era allontanata rifugiandosi in una abitazione del quartiere Santa Maria.

L’evasione è invece costata al primo soggetto la revoca del beneficio da parte del Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro e la contestuale emissione di un ordine di carcerazione. Pertanto, il 43enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale “U. Caridi”.

Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.