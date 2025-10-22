Terrà un briefing in Prefettura durante il quale si valuteranno eventuali interventi a livello centrale. L’arrivo nel capoluogo di Regione è stato sollecitato dal sottosegretario Ferro
PHOTO
La Prefettura di Catanzaro, nel riquadro Fabio Ciciliano
Il capo dipartimento della protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano, sarà a Catanzaro il prossimo 24 ottobre. Nel pomeriggio, terrà in prefettura un briefing nell’ambito delle attività della cabina di regia istituita presso la Prefettura di Catanzaro per superare le situazioni di degrado, sociale, edilizio ed ambientale che si registra nelle zone della periferia sud del capoluogo.
La visita del capo della Prociv nazionale era stato sollecitato nei giorni scorsi dal sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro. Durante l’incontro previsto a Palazzo di Governo saranno valutati possibili interventi a livello centrale per arginare le predette situazioni di degrado.