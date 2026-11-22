Il corpo dell'ex capo della Polizia Gianni De Gennaro è stato trovato riverso su una poltrona della depandance della sua casa in Maremma. É quanto è emerso nel corso delle ricostruzioni da parte degli inquirenti che hanno aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Prima di spararsi con la pistola regolarmente detenuta, De Gennaro ha telefonato alla moglie.

Al momento non è ancora chiaro - e sarà l'autopsia a stabilirlo - a che ora risale la morte. Ed è stata proprio la preoccupazione della moglie, che poi non lo ha più potuto contattare, a far scattare le ricerche. Gli investigatori stanno sviluppando indagini anche sulla luce accesa notata verso le 21,30 dal vicino di casa, un ristoratore della zona. Lampada che altri potrebbero aver visto nella notte e al mattino presto sempre accesa.

E anche i telefoni di Gianni De Gennaro potrebbero "parlare" e dare risposte sulle sue ultime, drammatiche, ore di vita. Gli inquirenti hanno sequestrato gli apparecchi del 78enne che verranno ora esaminati per cristallizzare i suoi ultimi contatti prima dello sparo. Telefonate ma anche eventuali messaggi inviati da De Gennaro nelle ore in cui è rimasto da solo - ha congedato anche la scorta - dopo avere lasciato Roma nel pomeriggio di venerdì al termine di una mattinata trascorsa nello studio del suo difensore, il professore Franco Coppi, per gettare le basi della strategia difensiva in vista dell'udienza del primo dicembre del Riesame a Caltanissetta nell'ambito del procedimento che lo vede indagato per depistaggio per i fatti di Via D'Amelio del 1992.

Parallelamente alle verifiche sui telefoni, i pm disporranno accertamenti anche su una serie di documenti trovati nell'abitazione toscana: un manoscritto è stato individuato a poca distanza dal corpo - indirizzato a familiari e al custode del podere - e conterrebbe una serie di indicazioni di tipo "organizzativo". In un'altra stanza gli investigatori hanno, inoltre, trovato alcune buste sigillate, come ha anticipato il Corriere, che sono ora nella disponibilità dell'autorità giudiziaria di Firenze. Da capire se questo materiale sia legato alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto e in merito alla quale l'alto funzionario aveva già cominciato ad appuntare una sua ricostruzione dettagliata delle vicende contestate, a cominciare dalla gestione del pentito Totuccio Contorno.

De Gennaro avrebbe portato con sé in Maremma gli atti depositati dai pm nisseni, in particolare la richiesta di arresto - poi respinta dal giudice per le indagini preliminari - e il decreto di perquisizione del 12 novembre. Durante questa attività i carabinieri del Ros hanno anche acquisito un hard disk trovato nella disponibilità di uno dei figli dell'ex capo della Polizia.

In base a quanto confermano fonti legali, la procura siciliana avrebbe già messo a disposizione delle parti migliaia di pagine, contenute in decine di file. Materiale al centro della riunione a cui De Gennaro ha partecipato venerdì mattina con i difensori nello studio di Coppi. Lì il 78enne, che sarebbe apparso silenzioso, ha sostanzialmente ascoltato i suoi legali in merito alle scelte difensive da mettere in campo in vista dell'udienza davanti ai giudici della Libertà di Caltanissetta.

La villa di Fonteblanda resta sotto sequestro. La casa è piantonata dai carabinieri. I La salma nelle prime ore di domenica è stata trasferita dall'ospedale di Grosseto, dove era stata portata sabato pomeriggio, all'istituto di medicina legale di Careggi a Firenze, dove verrà effettuata l'autopsia, forse già nei primi giorni della prossima settimana.

De Gennaro si è sparato con una pistola semiautomatica, una delle armi, circa una ventina, che gli investigatori hanno trovato nell'abitazione. Sono pistole e fucili, tutte armi da sparo regolarmente detenute. Infine chi indaga acquisirà anche le telecamere presenti nella zona per escludere la presenza di altre auto nella zona della villetta di Montiano nelle ore precedenti alla tragedia.