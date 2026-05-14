«Il lavoro è dignità, non morte. In silenzio per le voci spezzate». Questo il messaggio della manifestazione promossa unitariamente da Cgil, Cisl e Uil della Calabria, martedì prossimo, per protestare e far sentire la propria voce contro la strage quotidiana dei morti sul lavoro. Il concentramento è previsto per le ore 16 in piazza Matteotti, a Catanzaro.

«Basta con la giungla dei subappalti infiniti, dove lungo la catena si scaricano responsabilità, controlli e rispetto delle regole. La sicurezza non può essere affidata al massimo ribasso né dispersa tra decine di aziende e pseudo imprese create solo per fare intermediazione. Serve una filiera corta, trasparente, qualificata, con responsabilità chiare dal committente fino all'ultimo cantiere», ha scritto sul proprio profilo Facebook Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria