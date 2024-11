Non ha ancora un anno e ieri durante la passeggiata con la sua padrona si è sfilato dal guinzaglio. È stato recuperato poco dopo ma nel frattempo è stato immortalato in uno scatto diventato virale e che ha fatto credere a molti che un animale selvatico si aggirasse sul lungomare

Un cane scambiato per lupo. Lo scatto dell’“avvistamento” sul lungomare di Soverato diventato virale sui social. Centinaia le reazioni e i commenti anche sulla pagina Facebook di LaC News24, sotto l’articolo dedicato all’animale “misterioso” immortalato con il mare a far da sfondo: tutti divisi tra chi «è un esemplare di lupo» e chi «è un cane, un lupo cecoslovacco». Con una certa ironia a condire il tutto.

Alla fine aveva ragione chi sosteneva che il protagonista dello scatto fosse un cane. «Si è creata una situazione assurda, per un cucciolo», ci dice ora la proprietaria, sorpresa dal clamore che si è creato intorno al suo amico a quattro zampe. Un cane di razza lupo cecoslovacco, appunto: si chiama Alpha e non ha ancora un anno, ci spiega; la sua prima candelina la spegnerà tra pochi giorni, il 18 gennaio.

«La gente si è molto preoccupata, alcuni credendo addirittura che ci fosse un lupo libero per le vie di Soverato». Ieri mattina, insieme al suo cane è andata a fare una passeggiata sul lungomare della Perla dello Ionio. Alpha è un gran giocherellone e tra un guizzo e l’altro si è sfilato dal guinzaglio. «Il tempo che andassi in macchina a prendere un altro collarino, è stata scattata quella foto», spiega la padrona. Il cane è stato subito recuperato e nel giro di un’ora era già a casa sua, insieme alla sua famiglia. Mentre sui social si continuava a discutere sulla sua natura. E proprio sui social, la "mamma" di Alpha ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: «Questo è il lupo pericolosissimo che si aggirava a Soverato stamattina. È sempre importante, molto importante, non fidarsi delle apparenze», la didascalia a corredo della foto che li ritrae abbracciati e felici.