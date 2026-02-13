Sorical rileva un intorbidimento oltre i valori consentiti e invita le amministrazioni comunali a emettere ordinanze di stop: ecco le aree interessate. Si stima una durata della criticità di circa 48 ore

Sorical informa che nella mattinata di oggi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche in atto, è stato rilevato un intorbidimento dell’acqua oltre i valori consentiti alla sorgente Ferrera Bassa, che alimenta l’Acquedotto Ferrera.

In via puramente cautelativa, Sorical ha invitato le amministrazioni comunali interessate a emettere apposite ordinanze di non utilizzo dell’acqua ai fini potabili per le seguenti aree e utenze:

• Marina Sud, San Biase e Capoluogo del Comune di Fiumefreddo Bruzio;

• tutte le utenze del Comune di Longobardi;

• tutte le utenze del Comune di Belmonte Calabro;

• serbatoio comunale di San Pietro in Amantea;

• Camoli Acquicella, Partitore Amantea per Campora e Capoluogo del Comune di Amantea.

Al momento, salvo un eventuale peggioramento delle condizioni meteo, si stima una durata della criticità di circa 48 ore. Sorical garantisce il monitoraggio costante dell’evoluzione del fenomeno e assicura che non appena i valori di torbidità rientreranno nei limiti di norma, ne sarà data immediata comunicazione agli enti e alla cittadinanza.