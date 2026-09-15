Il sindaco di Cotronei Antonio Ammirati (Forza Italia) è stato rinviato a giudizio, insieme ad altre 13 persone, per alcuni presunti illeciti contro la pubblica amministrazione, tra i quali il progetto del "Borgo della musica rock" legato alla figura di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith.

Oltre al sindaco sono stati rinviati a giudizio l’ex sindaco Pd Nicola Belcastro, gli ex assessori (ora consiglieri comunali) Pierluigi Benincasa, Antonio Bevilacqua, Elisabetta Fragale, Giuseppe Scarpino, gli attuali assessori Francesco Greco e Rosa Toscano, i funzionari comunali Antonio Urso, Gaetano Scavelli e Antonio Scavelli, gli imprenditori Massimiliano Loria, Mafalda Astorino e Viviana Rizzo.

L'inchiesta, in particolare, si è incentrata su un finanziamento da 1,3 milioni di euro di fondi regionali destinati alla realizzazione dell'opera dedicata a Tyler il cui nonno era originario proprio di Cotronei. Il progetto era frutto di un'intesa originaria tra l'Amministrazione comunale e la stessa rockstar che si era personalmente impegnato a partecipare all'inaugurazione del museo con un concerto gratuito insieme alla figlia, l'attrice Liv Tyler. Il museo sarebbe dovuto nascere nella casa in cui abitava il nonno dell'artista prima di emigrare ma poi era stato delocalizzato. Una scelta contestata da Tyler che già nel 2022 aveva fatto sapere all'Amministrazione comunale che «se il museo non si fa nel palazzo dove ha vissuto e si è sposato mio nonno non deve portare il mio nome».

Nonostante questo, l'amministrazione aveva deciso di cambiare luogo senza e, secondo l'accusa, senza completarlo. Da qui le accuse di falso ideologico e materiale ipotizzate contro Ammirati il quale, nei mesi scorsi, aveva fatto sapere che alla fine, comunque, l'opera era stata realizzata. Insieme ad Ammirati - attuale presidente della Provincia di Crotone - sono stati rinviati a giudizio l'ex sindaco Nicola Belcastro, gli ex assessori Pierluigi Benincasa e Elisabetta Fragale, ed alcuni dirigenti comunali. Il processo è stato fissato per il 15 gennaio prossimo.