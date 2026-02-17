Dalla serata di ieri ma soprattutto nella notte forti piogge accompagnate da attività elettrica hanno interessato gran parte della regione e in particolare le aree tirreniche, interne e joniche del Catanzarese con accumuli che si sono rivelati, ancora una volta, abbondanti.

Il protagonista di questa fase di maltempo però è il vento: violente raffiche di tempesta infatti stanno tutt'ora la Calabria con valori che hanno superato i 100 km/h. Ecco alcune raffiche registrate:

Mendicino - Volpicchie 133 km/h

Mendicino - Tivolille 126 km/h (proprietà di Logullo)

Lattarico 118 km/h. QUI TUTTI I DETTAGLI.