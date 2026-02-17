Nuova nottata di tempesta nella regione già provata dal maltempo. Disagi alla circolazione su alcune strade secondarie in Presila e nel Vibonese. Auto danneggiate in pieno centro nel capoluogo bruzio. Mareggiate sul Tirreno, ancora allarme a Fuscaldo
Una notte di tempesta con venti oltre i 100 chilometri orari soprattutto nel Cosentino. La preoccupazione per una possibile nuova piena del Crati che ha portato alla decisione di evacuare circa 200 persone in via preventiva. Un ponte a rischio a Zumpano e danni registrati in tutta la Calabria nel corso della notte. Il nuovo ciclone (il quarto in poche settimane) non ha risparmiato territori già duramente provati dalle piogge nei giorni scorsi. E si cominciano a contare i primi danni.
08:07
Mareggiata sul Tirreno, onde alte sul lungomare di Fuscaldo
Nuova mareggiata sul Tirreno cosentino. Le onde spazzano Cetraro e soprattutto Fuscaldo, dove il lungomare è già stato distrutto dai flutti nei giorni del ciclone Nils. Le autorità invitano i cittadini alla massima prudenza.
08:01
Alberi abbattuti in pieno centro a Catanzaro
Le raffiche di vento che stanno investendo la Calabria stanno causando danni rilevanti soprattutto a Catanzaro. Nel pieno centro cittadino, in Piazza Matteotti, diversi alberi sono stati abbattuti, creando disagi e situazioni di potenziale pericolo.
Altre criticità vengono segnalate anche a Lamezia Terme, dove il vento ha sradicato numerose piante, e lungo la salita di Serrastretta, interessata da ulteriori crolli arborei.
Si tratta solo di una parte degli effetti registrati nelle ultime ore. Catanzaro risulta infatti tra le aree più esposte a questa nuova fase di maltempo. Le forti raffiche hanno causato anche il distacco di insegne di esercizi commerciali, alcune delle quali sono state letteralmente sollevate dal vento.
07:42
Rami in carreggiata, strada chiusa a Serra San Bruno
Per rami in carreggiata, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 42,900, a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
07:39
Alberi abbattuti nel Cosentino: disagi alla circolazione
Disagi alla circolazione per il forte vengo che ha abbattuto alcuni alberi nel Cosentino: difficoltà per la circolazione si registrano a Settimo di Montalto, Rende e nell'area di Aprigliano.
07:32
Rami spezzati danneggiano auto nel centro di Cosenza
Anche nel centro di Cosenza le forti raffiche di vento hanno causato danni, spezzando rami che sono precipitati su alcune auto parcheggiate nei pressi di piazza Europa. Non si registrano feriti.
07:30
Notte di tempesta in Calabria, venti fino a 130 km/h
Dalla serata di ieri ma soprattutto nella notte forti piogge accompagnate da attività elettrica hanno interessato gran parte della regione e in particolare le aree tirreniche, interne e joniche del Catanzarese con accumuli che si sono rivelati, ancora una volta, abbondanti.
Il protagonista di questa fase di maltempo però è il vento: violente raffiche di tempesta infatti stanno tutt'ora la Calabria con valori che hanno superato i 100 km/h. Ecco alcune raffiche registrate:
Mendicino - Volpicchie 133 km/h
Mendicino - Tivolille 126 km/h (proprietà di Logullo)
Lattarico 118 km/h. QUI TUTTI I DETTAGLI.
07:27
Disagi per la circolazione nella Presila cosentina
La caduta di un grosso albero blocca la circolazione anche nel comune di Casali del Manco (frazione di Pedace), nella Presila cosentina.
07:24
Strada provinciale interrotta tra Tropea e Ricadi
Nel Vibonese, tra Tropea e Ricadi, la circolazione è interrotta sulla strada provinciale 22 per la caduta di un grosso albero. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvedendo alla rimozione. Sempre sulla sp 22 il vento ha spezzato la sbarra del passaggio a livello a Ricadi