Nel corso dell’udienza preliminare di oggi si sono costitute parte civile la Regione, il mef e l’Agenzia delle entrate. Assente il ministero dell’Interno. Processo rinviato a maggio per la discussione del pm

Tornano in Procura gli atti relativi alla posizione di Domenico Pallaria, il manager della Regione Calabria al centro di un’inchiesta che coinvolge anche politici, imprenditori, agenti delle forze dell’ordine, pubblici ufficiali.

Oggi il gup di Catanzaro, Teresa Lidia Gennaro, ha accolto l’eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio sollevata dall’avvocato Aldo Ferraro, difensore di Pallaria. La nullità risiede nel mancato interrogatorio del manager dopo la chiusura delle indagini preliminari.

Il gup ha, dunque, accolto la richiesta e rimesso gli atti al pm. Ora si dovrà procedere all’interrogatorio e a ripristinare l’iter processuale ed, eventualmente, riunire al procedimento la posizione di Pallaria in un secondo momento.

Le parti civili

Nel corso dell’udienza preliminare di oggi, inoltre, si sono costituiti parte civile la Regione Calabria, il mef (ma solo riguardo alla posizione dell’ex finanziere Ercole D’Alessandro) e l’Agenzia delle entrate (solo riguardo alla posizione del funzionario dell’ente Salvatore Madia). Nessuna notizia del ministero dell’Interno che pure era stato riconosciuto parte offesa e di quattro privati, anche loro riconosciuti parte offesa.

Una sola la richiesta di rito abbreviato, quella di Giada Fulini, dipendente della società Intercantieri Vittadello spa.

Il gup ha poi rinviato l’udienza al prossimo 26 maggio, data in cui è previsto l’interrogatorio degli imputati che intendono sottoporsi a esame, la discussione del pm in merito alle richieste di rinvio a giudizio la discussione delle parti civili e delle difese dei primi 13 imputati

Il 23 giugno proseguiranno le discussioni delle difese ed è prevista la decisione del gup sui rinvii a giudizio.

Tolto Pallaria sono 24, in totale, attualmente gli imputati:

Giovanna Belvedere, classe ’67, residente a Lamezia Terme;

Ercole D’Alessandro, classe ’55, di Fuscaldo;

Luciano D’Alessandro, classe ’76 di Catanzaro;

Alfonso Dattolo, classe ’64, di Rocca di Neto;

Giovanni Forciniti, classe ’64, di Rossano Calabro;

Franco Albano Formoso, classe ’69, di Cervicati;

Giada Fulini, classe ’81, di Pieve Santo Stefano (Ar);

Odeta Hasaj, classe ’67, nata in Albania e residente a Simeri Crichi;

Luigi Incarnato, classe ’55, di Rende;

Gregorio Lillo Odoardi, classe ’63, di Lamezia Terme;

Salvatore Madia, classe ’59, di Catanzaro;

Matteo Magni, classe ’82, nato a Vimercate (Mb);

Giovanni Marra, classe ’78, di Rende;

Angelina Molinaro, classe ’60, di Lamezia Terme;

Gerardo Mario Oliverio, classe ’53, di San Giovanni in Fiore;

Antonio Nisticò, classe ’75, di Cardinale;

Marco Paladino, classe ’90, nato a Polla (Sa);

Cristian Pancotti, classe ’69, di Piacenza;

Salvatore Rotundo, classe ’71, residente a Montepaone;

Nazzareno Giuseppe Rudi, classe ’70, di Santa Caterina dello Ionio;

Alessandro Rugolo, classe ’78, di Oppido Mamertina;

Luigi Russo, classe ’87, di Rossano Calabro;

Francescantonio Stillitani, classe ’53, di Pizzo;

Sergio Vittadello, classe ’37, di Padova.

L’inchiesta

Gli indagati sono accusati, a vario titolo di corruzione, falso, peculato, truffa, concussione, accesso abusivo a un sistema informatico.

I 47 capi di imputazione dividono l’inchiesta in due tronconi. Nel primo troncone emerge la figura di Domenico Maria Pallaria, in qualità di dirigente generale reggente del dipartimento di Presidenza e dirigente generale reggente del settore Protezione Civile.

Secondo l’accusa l’allora super manager della Regione avrebbe supportato la carriera di Giovanna Belvedere in cambio della promessa di favori sessuali, facendole ottenere, con l’avallo di Giovanni Forciniti, in qualità di dirigente generale di Azienda Calabria Lavoro, l’incarico di collaborazione per supporto al dipartimento di Presidenza.

La proroga contrattuale

Sempre Pallaria, insieme ad Antonio Nisticò, responsabile amministrativo del settore Protezione Civile – istigati dall’ex governatore Mario Oliverio – avrebbero illecitamente prorogato di un anno il contratto a Giovanni Marra, Salvatore Rotundo, Alessandro Rugolo e Luigi Russo assunti nel 2017 con un contratto co. co. co nel dipartimento di Protezione Civile.

L’auto della regione per spostamenti privati e il rimborso di viaggi di piacere

Il dirigente, inoltre, avrebbe usato auto e autista della Regione per farsi accompagnare in provincia di Reggio Calabria per motivi prettamente personali che lo avrebbero occupato dalle 15 alle 19, sottraendo l’auto al servizio cui era destinata, mentre in un’altra occasione avrebbe usato auto e autista per farsi portare dal proprio fisioterapista. Non solo. Pallaria è anche accusato di truffa ai danni della Regione poiché avrebbe falsamente attestato di essersi recato a Roma per motivi istituzionali – ovvero per il progetto Metramo – quando, sostiene l’accusa, vi si sarebbe recato «per motivi strettamente personali» facendosi rimborsare le spese della trasferta per un totale di 232 euro, comprese le 17 euro di taxi. Il taxi dentro Roma il dirigente lo avrebbe anche fatto rimborsare alle moglie Angelina Molinaro, anche lei indagata per falso.

I contributi a Stillitani in cambio di soggiorni nel Resort

Una delle accuse più pesanti che la Procura di Catanzaro rivolge a Domenico Pallaria è quella di corruzione in concorso con l’imprenditore ed ex assessore regionale della giunta Scopelliti Francescantonio Stillitani. Pallaria, in qualità di dirigente generale reggente del dipartimento Infrastrutture, Lavori pubblici e Mobilità, avrebbe illecitamente agevolato Stillitani nell’ottenimento di un contributo regionale da investire nelle proprie attività turistico-alberghiere.

Nel 2018, la Garden Sud di cui Stillitani era rappresentante legale aveva ricevuto parere contrario dal dirigente vicario del dipartimento Attività produttive riguardo a un contributo a fondo perduto pari a 22.151.100 euro per spese complessive e 9.967.995 euro per agevolazioni, elargito dal ministero dello Sviluppo Economico, gestiti dalla società Invitalia spa.

Domenico Pallaria, su spinta di Stillitani, si sarebbe attivato per fargli avere un successivo parere favorevole e lo sblocco dell’iter procedimentale, «travalicando i poteri del proprio ufficio e asservendo la propria funzione pubblica agli interessi privati dello Stillitani».

In cambio il manager avrebbe ricevuto da Stillitani un soggiorno gratuito all’interno del Garden Resort dal 12 luglio 2019 al 26 settembre 2019; prezzi di favore per soggiorni nel Resort per amici e conoscenti e la disponibilità da parte dell’imprenditore di accogliere anche gratuitamente le persone segnalate; la promessa da parte di Stillitani di assumere due persone segnalate da Pallaria.

Le agevolazioni di Pallaria e Incarnato all’impresa di Vittadello

Pallaria è, inoltre, indagato per corruzione insieme a Luigi Incarnato, in qualità, all’epoca, di commissario liquidatore della Sorical, all’imprenditore Sergio Vittadello e alla dipendete di questi, Giada Fullini. Secondo l’accusa, Pallaria e Incarnato avrebbero ricevuto, per sé e per altri, denaro e altre utilità asservendo la loro funzione agli interessi privati dell’imprenditore padovano. Vittadello si era aggiudicato la gara di appalto per la realizzazione di un impianto di valorizzazione e recupero rifiuti. Pallaria, tra le altre cose, avrebbe agevolato l’imprenditore per accelerare l’inizio dell'attività, mentre, insieme a Incarnato avrebbero favorito Vittadello per l’affidamento della gestione della diga del Menta «elaborando un meccanismo che consentisse di non indire una gara pubblica».

D’Alessandro e la foto compromettente come mezzo di coercizione

La seconda parte dell’inchiesta vede emergere la figura di Ercole D’Alessandro, ex finanziere di Catanzaro già finito nelle maglie dell’inchiesta denominata Basso Profilo.

Il finanziere è accusato di concussione in concorso con Alfonso Dattolo, sindaco di Rocca di Neto ed ex consigliere regionale, implicato in veste di imprenditore. In questa vicenda due fratelli avevano ottenuto dei lavori in subappalto in relazione all’appalto per la realizzazione della metropolitana di Catanzaro grazie all’intercessione di D’Alessandro (anche con Pallaria). In seguito il finanziere avrebbe costretto i due fratelli a elargire la corresponsione di una somma di 20mila in favore di Dattolo, sotto forma di prestazione per un contratto di consulenza, minacciando, in caso contrario, di utilizzare una fotografia che avrebbe potuto compromettere la reputazione dei due imprenditori.

La targa di Francesco Cannizzaro

Nei confronti di D’Alessandro vi sono, poi, una pletora di accuse di accesso abusivo a un sistema informatico. Il pubblico ufficiale avrebbe illecitamente consultato o fatto consultare le banche dati in uso alle forze dell’ordine per questioni private e in favore di amici come Alfonso Dattolo, Cristian Pancotti o la propria compagna Odeta Hasaj.

In una occasione, D’Alessandro avrebbe consultato la banca dati Aci per verificare l’intestatario di una targa che è risultato essere il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

Nel collegio difensivo gli avvocati Aldo Ferraro, Lucio Canzoniere, Sergio Rotundo, Gregorio Viscomi, Antonio Lomonaco, Vincenzo Ioppoli, Salvatore Staiano, Vincenzo Cicino, Giuseppe Peluso, Francesco Gambardella, Francesco Alessandro Caruso, Francesco Iacopino, Crescenzio Santuori, Antonio Tillieci, Vincenzo Belvedere, Giuseppe Rugolo.