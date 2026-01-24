L’esponente del governo ha fatto visita questa mattina alla sala operative della Prociv insieme al vicepresidente della giunta Mancuso. «Grande prova di maturità istituzionale e civile. Lunedì il Cdm per deliberare lo stato di emergenza»

Il sottosegretario con delega al Sud Luigi Sbarra è giunto questa mattina a Catanzaro per un incontro con il vicepresidente della giunta regionale Filippo Mancuso e il capo del dipartimento di Protezione civile Domenico Costarella. La visita per fare il punto sulle misure da intraprendere a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Calabria.

Sbarra ha fatto sapere che «lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà lo stato di emergenza nazionale, facendo seguito alle richieste avanzate dalle Regioni». Ha quindi aggiunto che «saranno stanziate prime risorse per fronteggiare la situazione di emergenza, mettere in sicurezza i luoghi e operare i primi ristori». Secondo quanto riferito ulteriori risorse saranno stanziate una volta avuto un quadro complessivo dei danni.

«Il Governo – ha assicurato Sbarra – ha seguito fin dalle prime ore l'evoluzione della situazione di emergenza in Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Penso che in Calabria sia stato fatto un lavoro assolutamente straordinario. Voglio rinnovare la gratitudine del Governo alla Regione, alla Protezione Civile, ai Prefetti, ai Sindaci, alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco e al Volontariato, che hanno dato prova di grande maturità istituzionale e civile».

Sbarra ha quindi evidenziato che «questa sinergia istituzionale è stato un elemento di assoluto valore, ha consentito di evitato la perdita di vite umane e ha contenuto, soprattutto in alcune aree, i danni. Una prova di grande responsabilità. Adesso bisogna ragionare sulle ricostruzioni».

«In questi anni il governo Meloni ha impegnato risorse e progettualità collegate al piano nazionale di ripresa e resilienza, ai fondi di coesione e ad altre risorse nazionali, fornendo segnali evidenti della volontà di investire sul dissesto idriogeologico e sul rischio sismico. Bisogna lavorare più in profondità anche su un piano per mitigare i rischi dell'erosione costiera. Molto dipende – ha quindi concluso -dalle progettualità che enti locali e Regioni metteranno in campo. Il governo non si sottrarrà alle proprie responsabilità e starà vicino a queste comunità».

A ricevere il sottosegretario nella sala operativa della Protezione civile il vicepresidente della giunta regionale Filippo Mancuso che ha fatto il punto sullo stato dei luoghi colpiti dalle forti mareggiate a Catanzaro. In riferimento agli esercizi commerciali ha precisato che «molte sono quasi operative, eccetto quelle che sono state pesantemente colpite. Noi abbiamo deliberato ieri in giunta la richiesta di stato di calamità, penso che la prossima settimana il Governo decreterà su questo, siamo molto fiduciosi».