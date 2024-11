Gli operatori hanno provveduto a togliere l’acqua dal natante per trasferirlo poi all’interno dello scalo. Salve le due persone a bordo

Un natante era in procinto di affondare nelle acque antistanti al Porto di Gioia Tauro. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e nucleo sommozzatori. Il natante, lungo 18 metri, imbarcava acqua.

Con l'utilizzo di una elettropompa ad immersione e della pompa antincendio di bordo, gli operatori hanno provveduto allo svuotamento d’acqua dallo scafo per riportare l’imbarcazione sulla linea di galleggiamento ed iniziare lentamente le operazioni di rientro in zona sicura.

Successivamente, con ausilio della Capitaneria di Porto e di un rimorchiatore sopraggiunto dal porto l’imbarcazione è giunta del sedime portuale e attraccata alla banchina di Ponente per le verifiche del fasciame. A bordo due italiani che, in attesa dei soccorsi, avevano abbandonato il natante utilizzando il piccolo gommone di salvataggio in dotazione.