I Carabinieri della Stazione di San Calogero, unitamente al personale del 14° Battaglione “Calabria”, hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente un disoccupato originario di Mileto (VV), S. P., 53 anni, già noto alle forze dell’ordine.



Nel corso di un mirato servizio di contrasto alla detenzione di sostanze stupefacenti e di sicurezza nelle strade, i militari hanno fermato l’uomo in località Piana delle Querce sulla statale 18 nei pressi di San Calogero mentre era alla guida di un Audi A3. Insospettiti dall’atteggiamento del 53enne i carabinieri hanno deciso di estendere il controllo con una perquisizione personale e veicolare. Così all’interno del mezzo, abilmente occultati, sono stati trovati oltre 10 grammi di cocaina già confezionata e suddivisa in cinque dosi pronta per essere immessa sul mercato; una somma in denaro di circa 3600 euro; due taglierini, due cucchiaini in metallo, due ampolle in vetro, un flacone contenente bicarbonato e materiale vario per il taglio e il confezionamento. L’uomo è stato così dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.