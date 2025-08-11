Il 27enne originario di Reggio Calabria è stato fermato dai carabinieri a Volpiano. In un borsello aveva anche duemila euro in contanti

In albergo con 200 grammi di cocaina. Questa l'accusa mossa a un ventisettenne, originario della provincia di Reggio Calabria, che è stato arrestato dai carabinieri dopo un controllo svolto a Volpiano (Torino).

Il giovane era su un'auto insieme a un conoscente: ai militari ha detto di essere ospite a casa di alcuni parenti ma nel borsello, oltre a duemila euro in banconote di piccolo taglio, aveva la chiave di una camera di un hotel a pochi chilometri di distanza, dove la perquisizione ha portato al ritrovamento di un sacchetto di sostanza stupefacente nascosto fra i capi di abbigliamento.

Da quella quantità di cocaina, secondo gli investigatori, si possono ricavare circa 700 dosi, per un valore sul mercato di alcune decine di migliaia di euro.