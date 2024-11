Un bracciante agricolo di Plaesano di Feroleto della Chiesa è stato deferito in stato di libertà per i reati di sostituzione di persona e riciclaggio

Nella frazione Plaesano di Feroleto della Chiesa (RC), i Carabinieri della locale Stazione a seguito di una minuziosa perquisizione domiciliare estesa poi ai terreni e pertinenze limitrofe hanno rinvenuto abilmente occultati, all'interno di una armadio posto in un garage/sgabuzzino una scatola di scarpe stracolma di denaro in banconote da 50, 100 e 500 Euro. Ad attirare l'ulteriore attenzione dei Carabinieri verso quell'armadio è stata il singolare rinvenimento di due divise da Ufficiale della Guardia di Finanza (una divisa da gala e una Grande Uniforme Storica per Allievo Ufficiale della GdF).

L'intero ammontare del denaro rinvenuto ammonta a poco meno di 270.000 euro. I militari provvedevano a deferire in stato di libertà, il proprietario dell'immobile, C.G., di 51 anni, bracciante agricolo, incensurato, per i reati di sostituzione di persona e riciclaggio.