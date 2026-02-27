Il conducente del camion fermato dalla Polizia stradale nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos della Messina Catania
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La polizia stradale di Giardini Naxos ha fermato una motrice di camion che circolava nei pressi dello svincolo di Giardini Naxos della Messina-Catania. Un accertamento di routine che ha portato alla scoperta di un traffico di droga.
Il conducente del mezzo pesante, dipendente di una ditta di autotrasporto calabrese di 52 anni, ha mostrato, sin da subito, un evidente stato di agitazione, soprattutto nel corso del controllo della documentazione del veicolo. Sottoposto a perquisizione gli sono stati trovati 15 panetti di cocaina per un peso di 15 kg.