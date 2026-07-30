La colonna mobile regionale del Corpo volontari antincendi boschivi del Piemonte è partita per la Calabria, dove sarà impegnata nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi a supporto del sistema regionale di Protezione civile. La missione, coordinata dalla Regione Piemonte nell'ambito degli accordi di collaborazione interregionale, prenderà il via operativamente il primo agosto e si concluderà il 28, con rientro della colonna mobile in Piemonte il 30. La base operativa sarà allestita nel Comune di Scalea in provincia di Cosenza, ai piedi del Parco nazionale del Pollino, caratterizzato da un patrimonio boschivo di grande valore naturalistico ma anche da condizioni climatiche estive particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi. Negli anni scorsi il corpo Aib Piemonte ha già operato in Calabria, distinguendosi in numerosi interventi su incendi di particolare complessità e confermando l'elevato livello di preparazione del volontariato piemontese.

«La partenza della colonna mobile regionale per la Calabria – afferma il governatore Alberto Cirio, con l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi - testimonia la capacità del sistema piemontese di fare rete e di offrire un concreto supporto ai territori maggiormente esposti al rischio incendi.

In queste settimane il nostro territorio è stato duramente colpito da una grave emergenza incendi, che ha richiesto un impegno straordinario da parte del nostro sistema di Protezione civile e dei volontari Aib. Eppure il Piemonte non si sottrae: anche nei momenti più difficili continua a garantire il proprio sostegno alle altre Regioni, perché la solidarietà è uno dei valori fondanti della Protezione civile e il cuore del Piemonte è grande».