In fiamme due auto nella notte a Lamezia Terme. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 1.15 circa in via Trento. Interessate dal rogo due vetture, una Seat Cupra ed una Renault Clio regolarmente parcheggiate. La prima vettura completamente distrutta mentre la seconda danneggiata nella parte anteriore.

Le fiamme e le alte temperature hanno altresì danneggiato la saracinesca di ingresso e l'insegna di una attività commerciale situata in prossimità del rogo. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Gli accertamenti sono in corso al fine di stabilire l'origine del rogo, ma al momento l'ipotesi più accreditata è quella accidentale. Disagi dovuti al fumo per gli abitanti della zona ma nessun danno a persone.