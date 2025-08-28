Il rogo si è sviluppato nelle vallate tra San Marco Argentano, Cervicati e Mongrassano. Le fiamme, spinte dal vento, hanno raggiunto le prime abitazioni del centro storico

Paura a Mongrassano, nel Cosentino, dove un vasto incendio divampato nel pomeriggio sta mettendo a rischio il centro abitato. Le fiamme, sviluppatesi nelle vallate comprese tra San Marco Argentano, Cervicati e lo stesso territorio comunale di Mongrassano, sono state alimentate dal forte vento e hanno rapidamente guadagnato terreno fino a lambire le prime case del centro storico.

Il rogo ha assunto proporzioni preoccupanti, con più fronti attivi e una colonna di fumo che adesso è alle porte del centro di origine arbereshe. Nonostante l’intervento dei mezzi aerei, con elicotteri e canadair impegnati nei lanci d’acqua, e delle squadre di terra, le operazioni di spegnimento si stanno rivelando complicate. Il vento, infatti, continua a spingere il fuoco verso le zone più vicine al centro abitato, rendendo estremamente difficile il contenimento.

La popolazione osserva con apprensione l’avanzare delle fiamme. Le autorità locali e i vigili del fuoco stanno monitorando costantemente la situazione, pronti ad adottare ulteriori misure di sicurezza come sgomberi o evacuazioni qualora l’incendio dovesse continuare a procedere in avanti con questa velocità.

L’episodio di Mongrassano si inserisce in un quadro più ampio di criticità che, ogni estate, mette a dura prova la Calabria. Le alte temperature, unite al vento e alla siccità, creano le condizioni ideali per lo sviluppo di roghi di vaste proporzioni, con conseguenze devastanti sull’ambiente, sul patrimonio boschivo e, come in questo caso, sulla sicurezza dei centri abitati.

La situazione resta al momento in evoluzione e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore sull’andamento delle operazioni di spegnimento.