Ancora roghi in Calabria. Un vasto incendio si è sviluppato a ridosso del centro abitato di Cutro, nel Crotonese, e sta mettendo in pericolo anche le abitazioni, una delle quali è stata danneggiata dal fuoco divampato nelle campagne nel rione Vattiato, nella zona sud del comune. 7 persone sono state evacuate e soccorse da 4 ambulanze per via delle intossicazioni da fumo. Da alcune ore sono all'opera dal cielo canadair ed elicotteri, mentre a terra sono impegnate quattro squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone e del distaccamento di Petilia Policastro oltre ad una squadra di Calabria Verde.

Considerata la gravità della situazione anche il comandante dei vigili del fuoco di Crotone, Giuseppe Bennardo, si è recato sul posto per coordinare gli interventi. Le fiamme, spinte dal vento che arriva dal mare, si stanno spostando verso la zona della stazione ferroviaria di Cutro e dell'area industriale. In tutta la parte occidentale del comune l’aria è irrespirabile e diversi abitanti sono barricati in casa. Sul posto anche le ambulanze del Suem 118 intervenute per alcuni casi di intossicamento da fumo, ma non ci sono stati ricoveri né feriti.