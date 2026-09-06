Le fiamme interessano la vegetazione sul lato destro della carreggiata. Automobilisti fermi: necessaria la massima prudenza.
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Traffico bloccato lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, poco prima dello svincolo di Cosenza Sud, per un incendio sviluppatosi ai margini della carreggiata.
Le fiamme stanno interessando la vegetazione presente sul fianco destro dell’autostrada nella direzione di marcia verso Reggio Calabria. Una colonna di fumo è stata segnalata nelle vicinanze dello svincolo di Cosenza Sud.
Automobilisti fermi prima di Cosenza Sud
Al momento della segnalazione, i veicoli risultano fermi prima dell’uscita. La vicinanza dell’incendio alla sede stradale rende necessaria la massima prudenza per chi sta percorrendo il tratto in direzione sud.
Non sono ancora disponibili indicazioni sui tempi necessari per la riapertura della carreggiata o per il completo ripristino della circolazione. Si attendono aggiornamenti sull’evoluzione dell’incendio e sulla situazione del traffico.