Sul posto vigili del fuoco e polizia. Al momento si pensa che le origini del rogo, sviluppatosi nei pressi della stazione centrale, siano di natura accidentale

Quattro famiglie sono state evacuate a Lamezia Terme nei pressi della stazione centrale a causa di un incendio che si è sviluppato in un appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato. Al momento sembrerebbe che le cause del rogo siano di natura accidentale, da attribuire a un probabile cortocircuito.