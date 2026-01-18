Sul posto i vigili del fuoco che hanno prelevato dal locale anche due bombole di gpl. Non si registrano feriti

I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Lamezia Terme, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute in località Torrevecchia, nel comune di Curinga, per un incendio che ha interessato un’abitazione.

Il rogo ha coinvolto la cucina e parte della copertura dell’immobile, andata distrutta. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme agli altri ambienti dell’abitazione.

Nel corso delle operazioni di spegnimento, il personale Vigilfuoco ha recuperato e trasferito all’esterno anche due bombole di gpl presenti nella cucina.

La persona che dimorava all’interno dell’immobile aveva già abbandonato l’abitazione prima dell’arrivo delle squadre di soccorso. Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.