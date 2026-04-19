Il sindaco di Cassano All’Ionio interviene dopo il rogo che ha colpito il Lido Storie di Mare e affida alle indagini l’accertamento delle cause

L’incendio che nella notte ha colpito il Lido Storie di Mare a Marina di Sibari scuote il territorio e richiama l’attenzione istituzionale su un episodio che colpisce una delle attività della fascia costiera di Cassano All’Ionio. A intervenire è il sindaco Gianpaolo Iacobini, che affida a una dichiarazione pubblica la vicinanza dell’amministrazione comunale ai titolari e ai lavoratori della struttura.

Nel suo messaggio, il primo cittadino sottolinea il peso dell’accaduto per l’intera comunità e, allo stesso tempo, richiama la necessità di attendere il lavoro delle autorità competenti per chiarire l’origine del rogo.

Iacobini: «Episodio che inevitabilmente scuote la nostra comunità»

Il sindaco non nasconde l’impatto emotivo e simbolico dell’incendio. «L’incendio che nella notte ha colpito il Lido Storie di Mare a Marina di Sibari rappresenta un episodio che inevitabilmente scuote la nostra comunità».

È una presa di posizione che mette al centro non solo il danno subito dalla struttura, ma anche il riflesso che un episodio del genere produce su un territorio che vive di lavoro, impresa e presenza turistica, soprattutto in una località come Marina di Sibari.

Solidarietà a titolari e lavoratori del lido

Iacobini esprime in modo diretto la vicinanza ai gestori dell’attività e a chi vi lavora. «Nell’esprimere vicinanza e solidarietà a titolari e lavoratori della struttura, certi che sapranno presto ripartire, confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che stanno operando con professionalità per appurare le cause di quanto accaduto».

Il messaggio del sindaco tiene dunque insieme due piani: da una parte il sostegno umano e istituzionale a chi è stato colpito, dall’altra la fiducia nelle indagini, chiamate a fare piena luce sull’episodio.

Il Comune: sostegno a chi lavora per il territorio

Nella parte finale della nota, il sindaco amplia il ragionamento e lega quanto accaduto al valore complessivo del tessuto economico locale. «Per quanto ci riguarda, continueremo a stare al fianco degli operatori economici e di quanti lavorano onestamente per lo sviluppo di Marina di Sibari e dell’intero territorio di Cassano All’Ionio».

I dettagli

Il rogo è divampato poco prima della mezzanotte, propagandosi rapidamente nella struttura e causando danni rilevanti.

Le fiamme hanno interessato in particolare l’area destinata alla ristorazione e all’accoglienza, cuore dell’attività, rendendo necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre di Castrovillari, con il supporto dei colleghi di Corigliano-Rossano. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, fino alla messa in sicurezza dell’area nelle prime ore del mattino.

La struttura, negli ultimi anni punto di riferimento per il turismo della zona, ha subito danni significativi. Restano da quantificare le perdite complessive.

Avviate immediatamente le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Cassano Jonio. Gli investigatori stanno valutando ogni ipotesi, senza escludere alcuna pista. Alcune persone sono state ascoltate già nelle ore successive all’incendio.