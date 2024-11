I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cosenza sono intervenuti questa mattina al centro stoccaggio di rifiuti della Calabra Maceri di Rende a causa di un incendio divampato per cause in corso d’accertamento.

Le fiamme, secondo quanto si apprende, sono state circoscritte grazie al lavoro tempestivo dei pompieri. Sul posto la Squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Rende ed una autobotte dalla sede centrale Cosenza.