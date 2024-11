«Non esistono i diritti, non esistono tutele, non vi è libertà, quando con prepotenza e violenza si impongono alle aziende la manodopera da utilizzare ed anche a chi fare carriera. Decidono tutto loro, i prepotenti signori delle armi, che fanno tremare il territorio e piegano i deboli imprenditori collusi, coinvolgendo anche lavoratrici e lavoratori». È quanto afferma Valerio Romano, segretario generale Filcams Cgil area metropolitana di Reggio Calabria, in merito a quanto emerge dall’operazione Gallicó, che evidenzierebbe, secondo la Dda di Reggio Calabria, la presenza di un sodalizio criminale che avrebbe imposto una egemonia di stampo mafioso sul territorio di Gallico e dintorni, attraverso atti intimidatori contro attività commerciali, estorsioni e controllo illecito di centri scommesse, panifici e supermercati.

«Decidono tutto, dal fornire il pane, dalla marca della pasta, fino ad anche il caffè. Decidono dove aprire, chi deve costruire e chi ci deve rifornire i materiali. Un servizio completo, che continua a costare caro al territorio. Non c’è liberta e non c’è controllo, tutti possono fare tutto e chi non ha Santi in paradiso è costretto a fare la valigia e scappare da questa terra maledetta. Già perché è quello che accade ai nostri giovani, che non trovano lavoro e che quando lo trovano vivono il ricatto occupazionale, il ricatto del comparato e la pressione oppressiva delle famiglie, arcaicamente legate ad una subcultura che annienta qualsiasi diritto».

Il giovane esponente della Cgil, di 40 anni, esprime schiettamente il proprio malcontento: «Non ci ribelliamo abbastanza e c’è timore anche a rivendicare i propri diritti. Non siamo liberi di scegliere in questa terra bella e maledetta, non siamo liberi di difenderci, anche l’iscrizione al sindacato viene vista come un gravo affronto, come un atto da non commettere, come uno sgarro da pagare anche con lo sfregio».

Il segretario generale Filcams Cgil dell’area metropolitana di Reggio Calabria illustra un complesso di condizioni che, a suo parere, sarebbero fondamentali per contrastare la piaga: «C’è bisogno di ritornare con forza a costruire una rete sana del mondo del lavoro e delle istituzioni, capace di fare da argine al potere predominante della ndrangheta. Serve riscoprire il concetto di moralità, ormai perduto. Non siamo tutti uguali e dovremmo incominciare ad indignarci e non a girarci dall’altra parte. Abbiamo la necessità di riscoprire il valore della libertà. Non basteranno i seminari, non basteranno intere generazioni, c’è bisogno di ritornare nelle scuole a spiegare le differenze».

«Come Filcams da tempo ormai siamo impegnati a contrastare il lavoro illegale e irregolare – conclude Valerio Romano -. Da tempo denunciamo le condizioni di migliaia di lavoratrici e lavoratori, sfruttati per molte ore al giorno e pagati con contratti part time. C’è bisogno di rafforzare i servizi ispettivi, oggi ancora troppo pochi rispetto all’enorme lavoro da fare sul territorio. C’è la necessita di rimettere al centro le regole e consentire a lavoratori e lavoratrici di poter uscire fuori dal ricatto, dalle prepotenze e dalle violenze. Servirebbe un ritorno al collocamento pubblico. Per far si che le imprese sane si affidino allo Stato e non alla ndrangheta nella selezione del personale».