La requisitoria della Dda di Catanzaro nel processo nato dall’operazione Petrol Mafie, in corso di svolgimento dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia, si è conclusa con le richieste di condanna. La lunga attività investigativa ha fatto emergere gravi indizi a carico di persone ritenute vicine alla mafia che, grazie alla collaborazione di imprenditori titolari e gestori di attività economiche ubicate in Sicilia, operanti nel medesimo settore, avrebbero costituito, organizzato e diretto un’associazione per delinquere, con base a Vibo Valentia, finalizzata alla evasione dell’Iva e delle accise su prodotti petroliferi.

A tale filone d’indagine si sono uniti i presunti condizionamenti sulla Provincia di Vibo, dalle elezioni agli appalti, tanto che sotto processo si trova anche l’ex presidente dell’ente Salvatore Solano (attuale sindaco di Stefanaconi) e poi anche il boss Luigi Mancuso di Limbadi, la cui posizione è stata stralciata pure dal maxiprocesso Rinascita Scott per confluire in Petrol Mafie.

Le richieste di condanna

5 anni e 6 mesi Fernando Assunto Emanuele Aber (cl ’62), di Catania;

(cl ’62), di Catania; 6 anni Roberto Aguì , del 1971, di Bovalino;

, del 1971, di Bovalino; 12 anni Nicola Amato , (1975), di Catania;

, (1975), di Catania; 4 anni e 6 mesi Benedetto Avvinto (cl 1974) di Cercola;

(cl 1974) di Cercola; 7 anni e 6 mesi Anna Bertozzi , (cl ’58), di Roma;

, (cl ’58), di Roma; assoluzione Anna Buonfante , (cl 1991), di Napoli;

, (cl 1991), di Napoli; 7 anni e 6 mesi Vincenzo Campajola , (1965), di Napoli;

, (1965), di Napoli; un anno Antonio Angelo Isaia Capria , (cl ’64), di Nicotera (dipendente della Provincia di Vibo);

, (cl ’64), di Nicotera (dipendente della Provincia di Vibo); 15 anni Alberto Coppola , (1977), di Napoli;

, (1977), di Napoli; assoluzione Carmine Coppola , (1998), di Napoli;

, (1998), di Napoli; 4 anni e 6 mesi Roberta Coppola , 1998, di Torre del Greco;

, 1998, di Torre del Greco; 6 anni e 6 mesi Felice D’Agostino , (1982), Bari;

, (1982), Bari; 2 anni Angela D’Amico , (cl ’67), di Piscopio (frazione di Vibo Valentia);

, (cl ’67), di Piscopio (frazione di Vibo Valentia); 26 anni di reclusione Antonio D’Amico , (cl ’64) di Piscopio;

, (cl ’64) di Piscopio; 2 anni Domenica D’Amico , (cl ’60), di Vibo Valentia;

, (cl ’60), di Vibo Valentia; 30 anni di reclusione Giuseppe D’Amico , detto Pino, (cl ’72), di Piscopio;

, detto Pino, (cl ’72), di Piscopio; 2 anni Rosa D’Amico , (cl ’66), di Vibo Valentia;

, (cl ’66), di Vibo Valentia; 28 anni di reclusione Francesco D’Angelo , (cl ’46), alias “Ciccio ‘Ammaculata”, di Piscopio;

, (cl ’46), alias “Ciccio ‘Ammaculata”, di Piscopio; un anno Gaetano Del Vecchio , (cl ’62), Tropea (dirigente della Provincia di Vibo);

, (cl ’62), Tropea (dirigente della Provincia di Vibo); 7 anni Virginia Di Cesare , (cl ’93), di Roma;

, (cl ’93), di Roma; 3 anni e 6 mesi Biagio Esposito , (1984), di Napoli;

, (1984), di Napoli; 4 anni Giuseppe Fasulo , (cl 1962), di Taranto;

, (cl 1962), di Taranto; 6 anni Sebastiano Foti , (1976), di Catania;

, (1976), di Catania; un anno Antonio Francolino , (cl ’65), di Vibo (dirigente della Provincia di Vibo);

, (cl ’65), di Vibo (dirigente della Provincia di Vibo); 6 anni e 6 mesi Salvino Frazzetto , (1959), di Catania;

, (1959), di Catania; 6 anni Gennaro Gravino , (1976), Napoli;

, (1976), Napoli; 9 anni e 6 mesi Giasone Italiano , (1969), di Delianuova;

, (1969), di Delianuova; 4 anni Salvatore La Rizza , (1980), di Vibo Marina;

, (1980), di Vibo Marina; 5 anni Cesare Nicola Limardo , (cl ’93), residente a Limbadi (in qualità di titolare della Dicn Petroli ubicata a Filandari);

, (cl ’93), residente a Limbadi (in qualità di titolare della Dicn Petroli ubicata a Filandari); 4 anni e 6 mesi Paolo Lipari , (cl ’77), di Stefanaconi;

, (cl ’77), di Stefanaconi; 30 anni Luigi Mancuso , (cl ’54), di Limbadi;

, (cl ’54), di Limbadi; 24 anni Francesco Mancuso , ( cl ’57), di Limbadi, detto “Tabacco”;

, ( cl ’57), di Limbadi, detto “Tabacco”; 25 anni Silvana Mancuso , (cl ’69), di Limbadi;

, (cl ’69), di Limbadi; 4 anni Nazzareno Matina , (cl ’71), di Stefanaconi;

, (cl ’71), di Stefanaconi; 7 anni Giulio Mitidier i, (1952), di Marsicovetere (Pz);

i, (1952), di Marsicovetere (Pz); 2 anni Francesco Monteleone , (cl ’85), di Vibo Valentia ma residente a Milano;

, (cl ’85), di Vibo Valentia ma residente a Milano; 6 anni Luciano Morabito , (1958), di Africo;

, (1958), di Africo; 16 anni Irina Paduret , (1986), Moldavia;

, (1986), Moldavia; 4 anni Zhelev Petyo Petkov , (1978), Bulgaria;

, (1978), Bulgaria; 4 anni e 6 mesi Fabio Pirro , (1978), di Napoli;

, (1978), di Napoli; 16 anni e 6 mesi Francesco Saverio Porretta , (1974), Milano;

, (1974), Milano; 20 anni Antonio Prenesti , (cl ’66), di Nicotera;

, (cl ’66), di Nicotera; 20 anni Rosamaria Pugliese , (1975), di Maierato;

, (1975), di Maierato; 9 anni Rocco Raccosta , (1955), Oppido Mamertina;

, (1955), Oppido Mamertina; 18 anni Giuseppe Ruccella , (1981), di Filogaso;

, (1981), di Filogaso; 4 anni Fortunato Salamò , (1966), di Vibo Valentia;

, (1966), di Vibo Valentia; 9 anni Rosario Cristian Santoro , (1995), di Palermo;

, (1995), di Palermo; 5 anni Emanuela Scevola , (1981), di Napoli;

, (1981), di Napoli; 6 anni e 6 mesi Damiano Sciuto , (1989), di Catania;

, (1989), di Catania; 7 anni Salvatore Solano , (cl ’79), sindaco di Stefanaconi ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia;

, (cl ’79), sindaco di Stefanaconi ed ex presidente della Provincia di Vibo Valentia; 15 anni Francescantonio Tedesco , (1968), di Vibo Valentia (ai domiciliari per l’inchiesta Imponimento, ex consigliere comunale di Vibo);

, (1968), di Vibo Valentia (ai domiciliari per l’inchiesta Imponimento, ex consigliere comunale di Vibo); 15 anni Giuseppe Terranova , (1963), di Messina;

, (1963), di Messina; 9 anni Domenico Roberto Tirendi , (1986), di Napoli;

, (1986), di Napoli; 4 anni e 6 mesi Ernesto Tortora , (1975), di Napoli;

, (1975), di Napoli; 4 anni Roberto Trovato , (1987), di Catania;

, (1987), di Catania; 3 anni e 6 mesi Gennaro Visese, (1977), di Napoli.

