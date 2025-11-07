Violento impatto tra una Hyundai Tucson e una Fiat Panda nella mattinata di oggi. L’uomo alla guida della Panda è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, mentre i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area

Nella mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta su viale Europa per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Fiat Panda e una Hyundai Tucson.

A seguito del violento impatto, la Hyundai si è ribaltata lateralmente sulla carreggiata, mentre il conducente della Fiat Panda è rimasto ferito. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del Suem 118, che dopo le prime cure sul posto ne ha disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli incidentati, per evitare il rischio di nuovi pericoli e consentire il ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, per gli accertamenti di competenza, il soccorso stradale per la rimozione dei mezzi e il personale della ditta incaricata del ripristino della sede stradale.