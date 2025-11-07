Lo scontro si è verificato in località Oliveto. L’uomo alla guida dell’autoveicolo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e affidato al personale Suem 118
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Su segnalazione giunta alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, una squadra della sede centrale è intervenuta nella località Oliveto, nel Comune di Reggio Calabria, per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea del trasporto pubblico comunale e un’autovettura Fiat Doblò.
Il conducente del Doblò, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e affidato al personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso presso una struttura ospedaliera.
I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Nessun ferito tra i passeggeri dell’autobus.
Sul posto presenti anche la Polizia Locale, per i rilievi e gli adempimenti di competenza, e il personale sanitario del Suem 118.