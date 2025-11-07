Lo scontro si è verificato in località Oliveto. L’uomo alla guida dell’autoveicolo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e affidato al personale Suem 118

Su segnalazione giunta alla Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, una squadra della sede centrale è intervenuta nella località Oliveto, nel Comune di Reggio Calabria, per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea del trasporto pubblico comunale e un’autovettura Fiat Doblò.

Il conducente del Doblò, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato liberato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e affidato al personale sanitario del Suem 118, che ne ha disposto il trasferimento in codice rosso presso una struttura ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti. Nessun ferito tra i passeggeri dell’autobus.

Sul posto presenti anche la Polizia Locale, per i rilievi e gli adempimenti di competenza, e il personale sanitario del Suem 118.