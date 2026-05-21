La donna è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano per ulteriori controlli e accertamenti clinici

Paura a Corigliano Rossano, dove una donna di 40 anni è stata investita lungo viale Luca De Rosis, nella zona urbana di Rossano. L’impatto è avvenuto mentre la quarantenne si trovava sulla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento.

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano, impegnati nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche i sanitari del servizio di emergenza, che hanno prestato le prime cure alla donna direttamente sul luogo dell’investimento.

Secondo le prime informazioni raccolte, il conducente dell’auto coinvolta si è fermato immediatamente dopo l’impatto ed è rimasto sul posto collaborando con le forze dell’ordine durante le verifiche effettuate dagli agenti.

La quarantenne, dopo essere stata stabilizzata dal personale medico, è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano per ulteriori controlli e accertamenti clinici. Le sue condizioni hanno destato apprensione tra i presenti, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio dell’incidente, anche attraverso eventuali testimonianze e l’analisi degli elementi raccolti durante i rilievi eseguiti sul tratto di strada interessato.

La circolazione lungo viale Luca De Rosis ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i controlli della polizia. La situazione è tornata alla normalità soltanto dopo la conclusione delle attività svolte dagli operatori intervenuti.