Paura nella mattinata di oggi a Lamezia Terme, dove un’auto ha perso il controllo lungo via G. Murat, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta sul posto a seguito di un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di una sola autovettura, un’Alfa Romeo Giulietta. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo.

L’uomo, unico occupante del veicolo, è stato estratto dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco congiuntamente ai sanitari del Suem 118. Dopo le prime cure sul posto, è stato affidato al personale sanitario per il successivo trasferimento presso idonea struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato inoltre finalizzato alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo incidentato. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il servizio di soccorso stradale per il recupero del mezzo.