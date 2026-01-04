Nello scontro la Fiat Panda si è ribaltata su un fianco. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Lamezia Terme, in via via Giorgio La Pira. Coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Fiat Stilo. A seguito dell’impatto, la Fiat Panda si è ribaltata su un fianco, occupando parte della carreggiata. Il conducente della Fiat Panda è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasportato presso una struttura ospedaliera per accertamenti.



Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro che ha messo in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. La circolazione stradale ha subito temporanei rallentamenti.