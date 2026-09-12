Dopo il delicato intervento della notte, le condizioni del ragazzo vengono costantemente monitorate. La prognosi resta riservata, ma al momento sarebbe fuori pericolo
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Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni del giovane rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto ieri sulle bretelle del Calopinace a Reggio. Il ragazzo è vivo e, dopo il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto, si è stabilizzato nel corso della notte. Resta ricoverato e costantemente monitorato nel reparto di Terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano. La prognosi resta riservata, ma le sue condizioni, al momento, vengono definite dai sanitari stabili e il giovane sembrerebbe essere fuori pericolo.
L’intervento si era reso necessario a causa delle emorragie diffuse provocate dal politrauma riportato nella caduta. Le ore successive sono state particolarmente delicate, ma il quadro clinico si è progressivamente stabilizzato. Vengono così assolutamente smentite le voci circolate nelle ultime ore sulle condizioni del ragazzo: il giovane è vivo, sotto stretto controllo medico e continua ad essere seguito dai sanitari del GOM.