L'uomo è stato individuato in una zona impervia e difficilmente accessibile a Sovereto. Operazioni complesse per i soccorritori, intervenuti con Carabinieri, Croce Verde e 118

Un uomo di 58 anni è rimasto coinvolto in un incidente durante un volo in parapendio in località Sovereto, nel Crotonese. L'incidente potrebbe essere stato causato dalle condizioni meteorologiche avverse.

L'uomo è stato individuato su una scogliera, in una zona particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero in collaborazione con i Carabinieri, la Croce Verde e il personale sanitario del 118.

Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse a causa della conformazione del territorio, che ha impedito ai mezzi di raggiungere direttamente il luogo dell'incidente. A supporto delle attività è intervenuto anche l'elisoccorso del 118.