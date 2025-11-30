Il cordoglio del primo cittadino Gianpaolo Iacobini: «Cassano in lacrime piange i suoi figli troppo presto strappati alla vita»
«È una giornata buia, nonostante il sole. Una giornata di dolore, tragica. Difficile da raccontare, ancor più da capire. Una volta ancora, Cassano in lacrime piange i suoi figli troppo presto strappati alla vita». Lo scrive il sindaco di Cassano allo Ionio Gianpaolo Iacobini, sulla sua pagina Facebook, dopo l'incidente stradale in cui due ventenni sono morti e altri due giovani sono rimasti feriti gravemente.
«Nel silenzio - aggiunge - una preghiera per Chiara e Antonio, ed un abbraccio alle loro famiglie. E nel silenzio tratteniamo il respiro, per gli altri due giovani rimasti gravemente feriti».