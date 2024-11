Lo scontro tra la moto su cui viaggiava il giovane e il fuoristrada è stato tremendo. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale, solo ferite lievi per l'automobilista.

L'incidente sulla provinciale per Anoia. A perdere la vita un giovane di Melicucco, Giuliano Buzzai, in seguito allo scontro frontale tra la sua moto e un fuoristrada. I Carabinieri hanno subito avviato le indagini per ricostruire le cause dell'incidente.