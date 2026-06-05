Ancora una tragedia sulla Statale 106 Jonica. L'arteria calabrese torna a essere teatro di un grave incidente stradale costato la vita a un uomo e che ha provocato il ferimento di altre due persone. Lo schianto si è verificato nel pomeriggio di ieri nel tratto urbano che attraversa il territorio di Corigliano Rossano, in località Fabrizio Grande.

A perdere la vita è stato Luca Coschignano, 50 anni, originario di Acri. L'uomo si trovava alla guida della sua Peugeot quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato violentemente con un'altra vettura. L'impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti. Le condizioni del cinquantenne sono apparse subito disperate. I medici hanno quindi disposto il trasferimento urgente in elisoccorso verso l'ospedale di Cosenza. Durante il trasporto, però, il suo cuore ha smesso di battere e ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte anche altre due persone. Una di loro avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi e resta ricoverata in ospedale sotto stretta osservazione medica con prognosi riservata. Più lievi, invece, le condizioni del secondo ferito.

La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima. L'esame medico-legale dovrà chiarire con precisione le cause del decesso e fornire ulteriori elementi agli investigatori impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, ai quali sono stati affidati i rilievi. Gli accertamenti serviranno a stabilire l'esatta sequenza dei fatti e a verificare eventuali responsabilità.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, impegnati nelle operazioni di soccorso, nell'estrazione dei feriti dalle lamiere e nella messa in sicurezza dell'area.

L'incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione lungo la Statale 106, con lunghe code e rallentamenti che si sono protratti per diverse ore. Una tragedia che riaccende ancora una volta il dibattito sulla sicurezza della strada jonica, troppo spesso al centro delle cronache per incidenti dall'esito drammatico.