L'incidente è avvenuto questa notte nei pressi dello svincolo di Mileto. A perdere la vita un 19enne di Melicucco, nel reggino

Incidente mortale questa notte sull’autostrada A3 nei pressi dello svincolo di Mileto. Un giovane di 19 anni, D. N., di Melicucco, provincia di Reggio Calabria, ha perso la vita andandosi a scontrare, per cause ancora in corso di accertamento, contro il muro di una galleria.



Continua a leggere su Ilvibonese