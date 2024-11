I feriti sono stati soccorsi dal 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza, intorno alla mezzanotte, sono intervenuti in viale Trieste a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto diverse autovetture. I feriti sono stati soccorsi dal 118, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi ed i veicoli coinvolti nell'incidente in attesa della rimozione.