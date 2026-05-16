I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono al vaglio degli inquirenti
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Momenti di paura nel cuore della notte lungo la Strada di Grande Comunicazione Jonio-Tirreno. Intorno alle ore 3 di notte, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, due automobili sono rimaste coinvolte in un violento scontro nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica.
L'impatto tra i due veicoli ha causato pesanti danni alle carrozzerie. Scattato immediatamente l'allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire l'emergenza. Il bilancio è di due persone ferite. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire i malcapitati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Le loro condizioni rimangono sotto osservazione, ma non si conoscono ancora i dettagli esatti sulla prognosi.
I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono al vaglio degli inquirenti, rimasti sul posto per deviare il traffico e permettere la messa in sicurezza della carreggiata, rimasta parzialmente bloccata durante le operazioni di soccorso.