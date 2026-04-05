Momenti di paura nella notte tra sabato e la domenica di Pasqua lungo la strada statale 18, all’altezza di San Nicola Arcella, dove un’auto con a bordo quattro ragazzi è rimasta coinvolta in un incidente autonomo.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

I quattro giovani sono stati prontamente assistiti dal personale sanitario giunto sul posto. Secondo quanto trapelato, uno dei giovani sarebbe rimasto gravemente ferito.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire le cause esatte del sinistro.