Un nuovo incidente stradale si è verificato oggi lungo la Strada Statale 106 Jonica, nel tratto che attraversa il territorio di Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Lo scontro ha coinvolto almeno due veicoli e ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione.

La notizia è stata diffusa dall’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, che ha comunicato l’ennesimo sinistro avvenuto sull’arteria jonica calabrese.

«L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica l’ennesimo incidente stradale avvenuto a Mandatoriccio (CS). Al momento non abbiamo ulteriori notizie», si legge nella nota diffusa dall’associazione.

Sul posto si sono registrate code e disagi al traffico. Al momento non è stato reso noto il numero dei feriti né le loro condizioni. Restano da chiarire anche le cause dell’impatto.