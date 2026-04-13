Paura sulla Statale 107 Silana-Crotonese, all’altezza dell’incrocio per Rovito, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli.

Secondo i primi elementi raccolti, tutto sarebbe partito da un mezzo che scendeva da Spezzano della Sila. Si ipotizza che il conducente abbia avuto un colpo di sonno, perdendo il controllo e innescando la carambola.

Il bilancio, per fortuna, non registra vittime né feriti gravi. Restano però i danni, descritti come consistenti, e i disagi alla circolazione nel tratto interessato, con rallentamenti durante le operazioni di assistenza e messa in sicurezza.